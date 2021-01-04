Emeklilerin heyecan ve umutla beklediği zam haberi geldi. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 8,36 olarak belirlendi. Ocak ayının ilk haftasında açıklanan Aralık ayı enflasyonu ise 1.25 oranında belirtilirken Emekli 2021 ocak zammı son dakika | Emekli maaşına ne kadar zam geldi? | SGK emekli maaşı zammı 2021 sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ 2021 OCAK ZAMMI SON DAKİKA

Memurların maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı da yüzde 8,36 oldu.Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

Memur maaşlarında yapılacak zam kıdem tazminatının tavan ücretini de belirleyecek. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ? | SGK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2021

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre Kasım ayı enflasyonu da belirlenmiş oldu. Kasım 2020 TÜİK TEFE TÜFE rakamları sonrasında son 6 aylık enflasyon rakamının 5 tanesi belirlenmiş oldu. Son açıklanan verilerle beraber kesin enflasyon farkı zammı hesaplaması için kullanılacak olan son bir rakam olarak Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu tarihe kadar açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0,58 oranında, Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında, Eylül ayında yüzde 0,97 oranında ve Ekim ayında ise yüzde 2.13 oranında artış gösterdi. Kasım ayında ise aylık TÜFE oranı yüzde 2.30 oranında artış gösterdi. TÜİK Aralık ayı enflasyonu ise 1.25 olarak gerçekleşti.



Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı 1.880 TL ve en yüksek emekli maaşı 2 bin 560 TL olarak hesaplandı.