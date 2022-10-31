Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!

İstinye'de yaşayan bir emekli albay, yakınları tarafından evinin banyosunda başından vurulmuş bir halde bulundu.

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Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!

İstanbul Sarıyer İstinye'de bugün meydana gelen olayda bilgiye göre, 54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul’a geldi. Sabancı, sabah saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra silah sesi duyan eşi Serap Sabancı ve kayınvalidesi Selver Akar, içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!

ARDINDAKİLERE NOT BIRAKMIŞ

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, “Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!

15 GÜNDÜR SIKINTILIYMIŞ

Albayın 5 yıl önce, eşi Serap Sabancı’nın ise 4 yıl önce emekliği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide Selver Akar’ın damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi.

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