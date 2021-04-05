Kemer'de pazarlara HES kodu uygulaması geldi!Muğla Büyükşehir Belediyesin'de şeffaf yönetimOrdu’da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Taksi’ hizmetiSamsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin Montrö bildirisine ilk açıklama: Gözler Beştepe'de!Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikleri ile gündem oldu!Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldıRus aşısı Sputnik V olan Arjantin Cumhurbaşkanı Fernández, Kovid-19'a yakalandıAvukatlardan takdirlik hareket: Etkinliklere harcanacak para vakfa bağışlandı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları ve gazilerden emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı bildiriye tepki geldi

Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

Sason ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, ortak bir açıklama ile amirallere tepki gösterdi. Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yapılan bildirinin en basit haliyle bir darbe muhtırası olduğunu söyledi.

"ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Çelik, "Yapılan darbe muhtırasına karşı bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile birlikte burada yapılan bu hadsizliği en şiddetli şekilde kınıyoruz. Şunu iyi bilsinler bizleri paralel yapının oyunları, masa başı oyunları ve haçlı ittifakı oyunlarıyla diz çöktüremezler. Çünkü bu millet imanlı ve inançlı bir millettir. Bu millet daha önce olduğu gibi haksızlığın karşısında dik durdu ve gerektiğinde de tankın ve topun önünde göğsünü siper etmiştir. Bu millet büyük Türk milletidir. Devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza uzanan eller daha önce nasıl kesilmişse bundan sonra da kesilecektir. Bu devlet tarafından maaş alanlar, devleti üzmeye çalışması kabul edilemez. Bu yapılan bildiriyi en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

Emekli amirallere şehit yakınlarından tepki geldi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT