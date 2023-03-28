Emekli, asgari ücretli bunu duyunca çıldıracak! 3 gün içerisinde başvuran Bakanlık'tan 7500 TL takviye parası alıyor! İşte aranan şartlar

2023 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan devlet yardımları, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir destek olmaya devam ediyor. Asgari ücretli ve emekli vatandaşlar da bu yardımlardan faydalanabiliyorlar ve tek bir şartla veriliyorlar. Bu yardım miktarı aylık 850 TL'den başlayarak toplamda 7500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

7500 TL'YE KADAR DESTEK NAKDİ





Ancak, bu yardımdan faydalanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Aile Bakanlığı aile yardımı başvurusu yapabilmek için, vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında çocuk destek bileşeni için uygun şartları taşımak da yer alıyor.

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Başvuru işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak, gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapmak mümkün. Bu yardım, ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir destek sağlayarak, maddi sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı oluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?





Türkiye'de sunulan Aile Destek programı kapsamında sağlanan aile yardımı için, başvurular hem online hem de fiziksel olarak yapılabiliyor. Online başvuru yapmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devlet sistemine giriş yaparak, "aile yardımı" anahtar kelimesini kullanarak başvuru sayfasına ulaşabiliyorlar. Bu sayfada yer alan formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak gerekiyor.

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Fiziksel başvuru yapmak isteyenler ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını tamamlayabilirler. Vakıflarda, aile yardımı başvurusu için gerekli evrakların yanı sıra, başvuru formu da sağlanıyor. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, ilgili evrakları da ekleyerek başvuru işlemini tamamlamak mümkün.

Aile yardımı başvurusu yapmak, ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir destek olabilir. Bu yardım sayesinde, aileler maddi sıkıntılarını hafifletebilir ve günlük ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirler. Bu nedenle, doğru ve eksiksiz bir başvuru yaparak, bu yardımdan faydalanmak oldukça önemlidir.

AİLE YARDIMI NE KADAR?





Dar gelirli asgari ücretli ve emekliler için sağlanan aile yardımı, 2023 yılı için belirlendi. Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan zam sonrasında, yeni yıl ile birlikte aile yardımına herhangi bir zam yapılmadı. Bu kapsamda, aile yardımı ödemeleri, 850 TL ila 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılıyor. Aile yardımı miktarı, başvuru sahibinin gelir durumuna göre belirleniyor ve gelir durumuna göre artış ya da azalış gösterebiliyor.

Ayrıca, aile yardımına ek olarak çocuk destek bileşeninden de faydalanmak mümkün. Anaokulu ya da anasınıfına giden çocukları olanlar, çocuk destek bileşeni ödemesi olarak aylık 350 TL ila 650 TL arasında ödeme alabiliyorlar. Bu destek sayesinde, aileler çocuklarının eğitim masraflarına katkı sağlayabilirler ve çocuklarının daha iyi bir gelecekleri için önemli bir adım atmış olurlar.