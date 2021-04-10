Emekli askerler darbe yapabilir mi?

Son günlerin en çok tartışılan konusu 104 emekli amiralin bir gece vakti darbe çağrısını andıran bildirisinin yayınlanması oldu. Olayın duyulmasıyla toplumun büyük bir bölümünde infiale neden oldu. Darbe bildirimini andıran bu bildiriye ise her zamanki olduğu gibi muhalefet partilerinin başını çektiği küçük bir kesim destekleyen açıklamalarda bulundu. Başta bu konuyla ilgili ana muhalefet partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması merak konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yine iktidara yüklenmiş, darbe imalı bir bildiriye sahip çıkmıştır. Şaşırdık mı? Vallahi şaşırmadık, zaten bizde alıştık. CHP'nin bu tip demokrasi sınavlarında hep sınıfta kaldığına şahitlik ettik. Zaten CHP ve genel başkan yardımcıları bu bildiriye sahip ç çıkarlarsa kendilerini inkar ederlerdi. CHP bu statüko görüşlere sahip, bu tip toplum ve oluşumlardan oy alıyor zaten. Partinin kemikleşmiş bir oyu var oda bu kesimin oyu. Karşı çıksa o kesimi yani yıllardır partinin kemikleşmiş oy veren kesimini karşısına almış olur.

Bir başka deyişle bu bildiriye imza atan emekli amiraller CHP'nin kemikleşmiş tabanından gelen insanlar onun için bu darbe girişimini çağrıştıran bildiriye imza atan emekli amiralleri savunmak zorundalar. Şimdi biz bunu anladık, zaten öyle olacağını da tahmin ediyorduk. Peki karşı tarafı savunmak için ortaya koyduğunuz argümanları anlamadık. Sayın Kılıçdaroğlu bu konu hakkında yaptığı açıklamada "Efendim emekli askerler darbe için bildiri yayınlamış diyorlar, emekli askerler darbe mi yapar? Nasıl yapabilir bunların silahı yok “ ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra 15 Temmuz 2016 yılındaki hain FETÖ darbe girişimini hatırladık. O günlerde neler olmuştu? Bu darbenin baş mimarları kimlerdi, peki ne gördük? O hain darbe girişiminin ön saflarında emekli olmuş amiralleri gördük. O gece bir çoğu sivil bir şekilde askeri komutanlıkların merkezlerine geçerek daha önce görev yapmış muvazzaf askerlerle berber darbe girişimini yönetmeye çalışmıyorlar mıydı? O hain darbe girişimi başarılı olsaydı o darbeyi gerçekleştiren muvazzaf subaylarla emekli generallerin darbesi olmayacak mıydı? Demek oluyor ki emekli askerler darbe yapabiliyormuş. Çünkü şu anda mevcut askeri komutanlar emekli olan amirallerin önceden emrinde çalışmış, hepsiyle hala görüşüyor ve bağları devam ediyor.

Onun için ben “Kardeşim emekli olan askeri komutanların, silahları yok darbe yapamazlar” lafını çok anlamsız ve de boş buluyorum. İmkanları olsa yapacakta 15 Temmuz gecesi sokağa dökülen çıplak elleriyle tankların tüfeklerin karşısına dikilen o gecenin kahraman milleti bunlara o gece verdiği gibi yine vereceklerini iyi biliyor.