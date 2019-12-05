Emekli askerler müjdeli haber bekliyor

Eskişehir'de toplanan bir grup emekli asker taleplerini dile getirerek, hükümetten müjdeli haber beklediklerini belirtti.

Düzenlenen basın açıklamasında toplanan emekli askeri personel hükümetten beklentilerini dile getirdi. Grup adına konuşan emekli astsubay Sami Tamam, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a daha önce taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bizler, göreve başlama derecelerinin ön lisans mezunları için dokuzuncu derecenin ikinci kademesi, lisans mezunları için sekizinci derecenin birinci kademesi olmasını istiyoruz. 1982 yılından başlayarak 1996 yılına kadar kademeli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bütün general, amiral, kıdemli albay, albay ve yarbaylara farklı isim altında 6 adet tazminat tahakkuk ettirilmektedir. Bu tazminatlardan Makam-Görev ve Temsil Tazminatları adı geçen personele emekli olduklarında hatta öldükten sonra geriye bıraktıklarına da ödenmektedir. Astsubaylar adı geçen 6 adet tazminattan hiç birini alamamaktadır. Bu adaletsizliğin düzeltilmesini istiyoruz. General, amiral, albay ve yarbaylar emekli olduklarında çalışıyorken aldıkları aylıkların yüzde 70-85'nin alıyor iken, astsubaylar, uzman erbaş ile binbaşı emeklilerinde bu oran yüzde 40-55'e düşmektedir. Bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun yanı sıra "Adi Malul" silah arkadaşlarımıza insani şartlarda ekonomik yaşam hakkı verilmesi zaruridir. Sicil Affı'nın bir defaya mahsus "yüz kızartıcı" suçlar hariç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için de uygulanması büyük bir adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Birçok kamu kurumundan emekli olanlardan dahi çok düşük seviyede emekli maaşı almak, ayrıca yoksulluk sınırının çok altında emekli maaşı almak gönlümüzü incitmektedir. Bu konuda yaklaşık 2 milyon emekli asker hükümetimizden bir çözüm bekliyor."

Kaynak: İHA