Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu

SAMSUN'da emekli banka müdürü Necati Cantürk'ün (71) cansız bedeni yol ortasında bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi Çakırlar Korusu önünde meydana geldi. Yolda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler Necati Cantürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cantürk'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil çarptığı değerlendirilen Cantürk'ün ölüm nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA