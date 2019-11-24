Emekli başkomiser kızını öldürdü. Nedeni şoke etti!

İstanbul'da bir baba kızını öldürmüştü. Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.