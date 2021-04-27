Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyelerine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2021? | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" ifadesini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı’nda bin TL ve Kurban Bayramı’nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu yıl ise enflasyon oranında iyileştirme yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz" dedi. Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesinin 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında, emekliye Kurban Bayramı İkramiyesinin ise 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.