Emekli bayram paraları ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiyeler yattı mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz dek konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR, BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL 2021 ?

2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM PARALARI NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? İKRAMİYELER YATTI MI?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılında Ramazan Bayramı'nda emekli vatandaşlara verilecek bayram ikramiyelerinin tutarı ile ilgili bilgi verilmişti. Ardından bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğuyla ilgili vatandaşlar tarafından internette çokça araştırmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Açıklamada ikramiyelerin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde yatacağı belirtildi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' diyerek 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödeneceğinin de bilgisini verdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI ALACAKLAR YASAKLARDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ''Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.