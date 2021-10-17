Deşifre ne demek, TDK'ya göre Deşifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!Sana Söz dizisi konusu nedir? Sana Söz oyuncu kadrosuna kimler var?Eski Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mehmet Sait Dağoğlu öldü mü, neden öldü?Jandarma Bekçi alımı ne zaman 2021? Jandarma Bekçi alımı başvuru 2021? Bekçi maaşları ne kadar 2021?Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı canlı izle | BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linkiSemiha Yankı'nın abisi Metin Yankı kimdir? Nereli, kaç yaşında?17 Ekim 2021 evde bakım maaşı yatan iller | 17 Ekim Pazar! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Pendikspor 4 - 1 Akhisarspor | Maç sonucuPolis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik hakkında çıkan trafik kazası haberleri ardından vatandaşlar "Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik hakkında çıkan ölüm haberlerinin ardından vatandaşlar Çevik'in kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar ölüm nedenini de merak ediyor. Bizler de haberimizde en çok aratılan "Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?" konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN ÇEVİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Çevik, 2 Şubat 1962 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk-orta ve Lise eğitim öğretimini Yozgat'ta tamamlayan Çevik, Polis Akademisi'nden mezun olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmıştır. 1989- 1995 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, 1995- 2009 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev aldı.

7 Temmuz 2009 tarihinde 1. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı görevine atandı. Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yaptı. 29 Ocak 2010 tarihinde Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne atandı. Çevik son olarak, 23 Mart 2012 günü Bağdat Büyük Elçiliğine Emniyet Müşaviri olarak görevlendirildi. Çevik, son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

59 yaşında olan Hasan Çevik, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

HASAN ÇEVİK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik  yönetimindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav idaresinde olan TIR'la çarpıştı. Kazada dev TIR'ın dorsesinin altına giren Çevik'in yönetiminde olan araç adeta hurdaya döndü. Arabada bulunan emekli Emniyet Müdür Hasan Çevik ve aracın içinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik olay yerinde yaşamlarını yitirdiler

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
106
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT