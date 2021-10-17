Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik hakkında çıkan ölüm haberlerinin ardından vatandaşlar Çevik'in kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar ölüm nedenini de merak ediyor. Bizler de haberimizde en çok aratılan "Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çevik öldü mü, neden öldü?" konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN ÇEVİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Çevik, 2 Şubat 1962 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk-orta ve Lise eğitim öğretimini Yozgat'ta tamamlayan Çevik, Polis Akademisi'nden mezun olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmıştır. 1989- 1995 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, 1995- 2009 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev aldı.

7 Temmuz 2009 tarihinde 1. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı görevine atandı. Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yaptı. 29 Ocak 2010 tarihinde Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne atandı. Çevik son olarak, 23 Mart 2012 günü Bağdat Büyük Elçiliğine Emniyet Müşaviri olarak görevlendirildi. Çevik, son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

59 yaşında olan Hasan Çevik, evli ve 4 çocuk babasıdır.

HASAN ÇEVİK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik yönetimindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav idaresinde olan TIR'la çarpıştı. Kazada dev TIR'ın dorsesinin altına giren Çevik'in yönetiminde olan araç adeta hurdaya döndü. Arabada bulunan emekli Emniyet Müdür Hasan Çevik ve aracın içinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik olay yerinde yaşamlarını yitirdiler