İstanbul'da şehit ailelerine yardım adı altında zengin iş adamlarından para toplamaya çalışan emekli emniyet müdürü İsmail D. ve emekli polis Ahmet M.D. gözaltına alındı. İstanbul'da tutuklanan emniyet müdürünün başka illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre, emekli Emniyet Müdürü İsmail D. ve yanındaki emekli polis Ahmet M.D, Beyoğlu'nda bir oda kiraladı. Odanın kapısına da "Polis Emeklilerini Destekleme Derneği" tabelası astı.

ŞEHİT AİLELERİNE YARDIM ADI ALTINDA İŞ İNSANLARINI DOLANDIRDILAR

Buradan bazı iş adamlarıyla temas kurarak şehit aile ve çocukları için yardım topladığını söyleyerek para istedi. Para isterken polis memuru kendisini derneğin başkanı, emniyet müdürü de derneğin onursal başkanı olarak kendini tanıttı.

Para istenen Fatih'teki bir şirketin sahibi durumdan şüphelenerek polise gitti. Fatih Araştırma Büro Amirliği ekipleri başvuru üzerine yaptığı araştırmada, derneğin yasal olmadığını ve yardım toplama yetkilerinin olmadığını belirledi.

İŞ ADAMLARINDAN 150 BİN LİRA PARA İSTEMİŞLER

Emekli Emniyet Müdürü ve polisin, posta yoluyla para istediği iş adamlarından 150 bin TL para istediği tespit edildi. Emekli Emniyet Müdürü İsmail D.'nin başta Zonguldak olmak üzere bazı illerde ayni yöntemle dolandırıcılık yaparak 300 bin TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla hakkında arama kararları olduğu da ortaya çıktı.

DOLANDIRICILAR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonla gözaltına İsmail D. ve Ahmet M.D., Fatih Araştırma Büro Amirliği’ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.