Emekli hemşirenin ''13 yılda 5 bin bebeğin yerini değiştirdim'' iddiası ortalığı karıştırdı!

Zambiya'nın Başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH), kendi çalıştığı hemşirelik yıllarında doğumhanedeki yaklaşık 5 bin bebeği değiştirdiğini söyleyen emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa isimli kadın ülke gündemine bomba gibi düştü. Yapılan incelemelerde o tarihlerde kadının ismine rastlanmazken polis ise olayla ilgili incelemelerini sürdüreceklerini açıkladı.

1983-1995 arasında Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde çalıştığını iddia eden emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa isimli kadın, Zambian Observer'a yaptığı açıklamada, yeni doğmuş yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etti.

''HERKESİN HUZURUNDA İTİRAF ETMEK İSTİYORUM''

Eski hemşire verdiği ifade de "Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdim." dedi.

''ZEVKİNE BEBEKLERİ DEĞİŞTİRME HUYU EDİNDİM''

Mwewa'nın sözleri kısa süre içinde internette viral olurken Independent Türkçe'nin haberine göre, "Çocuklarınıza iyice bakın" diyen ölüm döşeğindeki hemşire, şöyle devam etti:

"Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum."

"1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir" diye konuşan hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadesini kullandı.

Diğer yandan ise Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) yaptığı açıklamada "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtirken GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.