Emekli ikramiyesi eksik verilen memura KDK çözümü

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) araya girmesiyle, emekli ikramiyesi ve aylığı yanlış hesaplanan vatandaşa, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme yapıldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'de yaşayan ve PTT'den emekli olan memur, emekli ikramiyesi ve maaşının hizmet süresi olan 29 yıla göre değil, 28 yıla göre hesaplanması üzerine KDK'ye başvurdu.

KDK'nin, SGK İl Müdürlüğünden konuya ilişkin gelen bilgi ve belgeleri incelemesi ve vatandaşın hizmet süresinin yanlış hesaplandığını belirtmesi üzerine SGK, memura eksik verilen miktarı ödedi.

Kaynak: AA