Emekli kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL (AA) - Emekli kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) üyesi olan, Türk Hava Yolları emekli kaptan pilotlarından Türkön, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı....
İSTANBUL (AA) - Emekli kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) üyesi olan, Türk Hava Yolları emekli kaptan pilotlarından Türkön, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören Türkön, bugün yaşamını yitirdi.
TALPA'dan yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Emekli Kaptan Mustafa Özden Türkön vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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