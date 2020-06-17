Her bayramda emeklilere ödenen ikramiyenin ne zaman ödeneceği Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pandemi süreci nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçerken, bin TL'lik ikramiye ile vatandaşların ceplerinin bir nebze olsa da rahatlaması bekleniyor. Bu doğrultuda Emekli kurban bayramı ikramiyesi ne kadar 2020? Ne zaman yatacak? Kimler alabilir? soruları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Dini Günler Listesine göre Kurban Bayramı 4 gün sürecek .Arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR 2020 ?

Bayram ikramiyesi 1000 TL olacak. İkramiyelerin Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara TC. Kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlere göre ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor ancak Temmuz ayı içinde bayrama kısa bir süre kala yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Kurban Bayramındaki 1000 TL'lik ikramiyeden şu kişiler yararlanabilecek:

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları- Şeref aylığı alanlar-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri