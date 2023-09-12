Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Yaklaşık 15 yıldan bu yana Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Emekli Kurmay Albay Malik Salkur 80 yaşında vefat etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Yaklaşık 15 yıldan bu yana Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Emekli Kurmay Albay Malik Salkur 80 yaşında vefat etti. Salkur'un cenazesi Fethiye Merkez Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Üzümlü Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Emekli Kurmay Albay Malik Salkur Fethiye'nin Üzümlü Mahallesinde 80 yaşında vefat etti. Evli 2 çocuk babası Salkur'un cenaze namazı Fethiye Merkez Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Yusuf Demirci'nin kıldırdığı cenaze namazına ailesi, yakınları askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlarla taşınan emekli Kurmay Albay Malik Salkur, Fethiye Belediyesi Cenaze otosuyla Üzümlü Mahallesi Mezarlığına götürülüp burada dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimi sırasında eşi Necla Salkur'un devamlı gözyaşı döktüğü gözlendi. Yakınları emekli Kurmay Albay Malik Salkur'un emekli olduktan sonra 15 yıldan bu yana Fethiye'de yaşadığını Üzümlü Mahallesinde sakin bir hayat sürdürdüğünü kaydetti.

Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Emekli Kurmay Albay son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Son Haberler
Kuraklık ayçiçeğini olumsuz etkiledi
Kuraklık ayçiçeğini olumsuz etkiledi
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale kültür gezisi başlıyor
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale kültür gezisi başlıyor
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!