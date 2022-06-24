Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, emekli maaşlarına gelecek olan zamlarda. Birçok kişi emekli maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Emekli maaş zammı 2022 ne kadar olacak? Emekli maaş hesaplama 2022 nasıl yapılır? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı, enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra belli olması bekleniyor. Enflasyon oranları her ayın dördünde açıklanıyor. Buna göre emekli zammın, 4 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra, Kurban Bayramı'ndan ise önce vatandaşlar tarafından açıklanması bekleniyor. Enflasyon oranlarına göre belli olacak zammın en az yüzde 35 olması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

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