Emekli maaşı çalan hırsızın sözleri pes dedirtti: ''Benim kötü gün param veremem''
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ATM'ye gidip 2 bin lira çekmek isteyen 75 yaşındaki emekli İdris Zorlu, bir anda arkasında duran kişinin parayı alıp kaçmasıyla şok geçirdi. Zorlu'nun yaptığı ihbar sonrası İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızın kıyafet alıp eğlendiği polisi görünce ise “Paranın bin lirasını harcadım, geriye kalan ise benim kötü gün param veremem” dediği öğrenildi.
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