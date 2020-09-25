Emekli maaşı çalan hırsızın sözleri pes dedirtti: ''Benim kötü gün param veremem''

Adana’da 75 yaşındaki bir emekli bir kişi ATM'den maaşını çektiği sırada arkasında duran bir şahısın önce davranıp parayı alıp kaçması kameralara saniye saniye kaydedildi. Neye uğradığına şaşıran kişinin şikayeti üzerine yakalanan hırsızın ''Geriye kalan ise benim kötü gün param veremem” demesi duyanları şaşırttı.