Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...

Emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında asgari ücret ve memur maaşlarında artış beklentileri arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş günlerde katıldığı programda milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberi verirken emekli zammı sonrası memura ek zam gelecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, asgari ücret zammına dair detaylar...

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Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye artış gösterirken düzenlemenin meclise sunulacağı belirtildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, canlı yayında memurlara ek zam gelecek mi sorusuna yanıt verdi.

2 BİN TL'LİK ZAM SONRASI MEMURUN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Asgari ücrete Aralık ayından belirlenip bir yıl geçerli olurken enflasyon yükselişinden ötürü zamların yıl içerisinde birçok kez yapılmasına yol gösterildi. Net asgari ücret yeni yılla beraber 8.500 TL olarak güncellendi. En düşük emekli maaşı ise yükselişi beklerken 2 bin TL seyyanen ek zamı yasalaştı.

temmuz da memura zam

1 TEMMUZ'A GÖZLER ÇEVRİLDİ

Önümüzdeki 3 ay sonrasında Temmuz ayı dikkatleri çekerken bütün emekliler bekleyişe geçti. Asgari ücretle alakalı olarak ihtiyaç durumu söz konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereğinin yapılacağını açıkladı. Temmuz ayında kademeli olarak zamlar yapılırken yaşam koşullarıyla doğru orantılı zam bekleyişi oluştu. 

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