Emekli maaşı yetmiyor! Eski Cumhurbaşkanı internetten iş arıyor!

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa, ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Emekli maaşının yetmediğini belirten Lech Walesa, internette iş arıyor.

"LİDER, HARİKA KONUŞMACI, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ"

50 yaş üstü kişilere özgü bir internet sitesinde iş arayan eski Cumhurbaşkanı kendisinden, "deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı" diye bahsetti. Walesa, firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini belirtti.

İş bulmak için internet üzerinden yayınladığı ilanda konuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirebileceğini, imza verebileceğini ifade eden Walesa, "Devlet Başkanlarıyla, Krallarla ve Papa ile bir araya geldim. Polonyalı firmalara ilişkin bilgi ve deneyimimi seve seve aktarabilir ve Polonya ekonomisinin gerçek değerini inşa etmek için Polonyalı firmaların dünya çapındaki promosyonlarına katılabilirim" dedi.

1-2 SAATLİK GÖRÜŞME İÇİN YAKLAŞIK 5 BİN DOLAR İSTEDİ

İş için görüşmelere katılabileceğini söyleyen eski Cumhurbaşkanı, günde 1-2 saat görüşme için 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) talep etti. Ayrıca pazarlık da yapabileceğini ifade etti.

Daha önce Polonya medyasına yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelere konuşmacı olarak katılacağını ancak koronavirüs nedeniyle işlerinin iptal olduğunu, böylelikle maddi anlamda zor günler geçirdiğini belirtmişti. Eşinin 7 bin zloti harcadığını ancak emekli maaşının 6 bin zloti olduğunu belirtene eski Cumhurbaşkanı, ailesini geçindirmek zorunda olduğunu ifade etmişti.

(İHA)