Emekli maaşına gizli zam formülü! Bu şarta uyanlar her ay 1300 TL fazla maaş alacak

Dikkat, emekli olanlar! Eğer belirtilen şartları yerine getirirseniz maaşınıza 1300 TL zam yapılabilir! İntibak zammı uzun bir süredir tartışılıyor ve son dakika gelişmeleri de devam ediyor. İntibak zammı hakkında merak edilenler aşağıda yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin belirli yıllarda emekli oldukları için daha düşük maaş aldıkları konusu gündemde. Ancak intibak zammı ile birlikte, bu emeklilerin maaşları 1200 TL ile 1300 TL arasında artacak. Emeklilerin büyük bir beklentisi var ve intibak zammının en kısa zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Aşağıda detaylar yer alıyor.

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Emekli vatandaşlar, SSK ve Bağ-kur'dan emekli oldukları yıllarda yapılacak intibak zammı ile maaşlarının 1.200 TL ile 1.300 TL arasında artacağı beklentisi içerisindeler. Ancak intibak yasası konusunda hala belirsizlikler devam ediyor ve emekliler net bir açıklama bekliyorlar. 2023 yılı Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını alan emekliler, intibak yasasının hayata geçirilmesi konusunda umutlu olsalar da konu hakkında henüz net bir karar alınmadı. Ankara kulislerinde intibak yasası hakkında yeni gelişmelerin olup olmayacağı konuşuluyor ve sosyal güvenlik uzmanları da konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Emekliler, intibak yasasının en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyor ve yakın gelecekte konu hakkında yeni gelişmelerin olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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İntibak zammı, farklı tarihlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş farklılıklarını gidermek amacıyla yapılan bir maaş düzenlemesidir. Bu düzenleme ile daha önce emekli olan kişilerin maaşlarına yapılan zamlar, daha sonra emekli olan kişilerin maaşlarına da yansıtılarak aradaki maaş farkının azaltılması hedeflenir. İntibak zammı ile birlikte, daha önceki yıllarda emekli olan kişilerin maaşları artarken, daha sonra emekli olan kişilerin de maaşlarında bir artış sağlanır.





SGK uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamasına göre, 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı intibak yasasıyla, 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların maaşı 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı ile ters orantıda kalmıştı. Bu durumun nedeni aylık bağlama oranlarındaki farklılıklardı ve intibak yasası ile bu farkın azaltılması hedefleniyordu.

2011 yılında çıkarılan yasa ile birlikte, 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlara ilave zam yapıldı ve maaşlara yapılan zam oranı 150 TL ile 350-400 TL arasında değişti. Bu sayede 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar da diğer emeklilerle aynı düzeyde bir maaş almaya başladılar. Ancak, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar için hala intibak yasası çıkarılmamıştır ve bekleyişleri devam etmektedir.

Son yapılan zamlarla birlikte 2000 yılı öncesi emeklilerin maaşları daha fazla, 2000 yılı sonrası emeklilerin maaşları ise daha az hale gelmiştir. Ancak, intibak yasası hala gündemde ve söz konusu yasayla birlikte emekli maaşları arasındaki açığı kapatacak olan 1.200 TL ile 1.300 TL arasındaki intibak zammı beklentisi devam etmektedir.