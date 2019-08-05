Emekli maaşını Akbank'tan alanlara fırsat

İSTANBUL (AA) - Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artıpara kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artıpara kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Böylelikle maaşın son günlerindeki nakit sıkışıklıklarını kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde gidermiş oluyorlar.

Ayrıca emekli maaş müşterilerine şubelerinde öncelikli hizmet veren Akbank, maaş hesaplarından yapılacak tüm havaleleri ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirerek, Neo maaş kartlarıyla tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı ile emekliler maaşlarını diledikleri an çekebiliyor.

Bunlarla birlikte emeklilere özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi sunan Akbank, ülke çapında yaygın şube ve ATM ağı ile yeni emeklilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleriyle öne çıkıyor.

Emekli maaş müşterilerine ihtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım olanağı sağlayan Akbank, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilere özel, 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneği ile özel fırsatlar da sunuyor.





- "Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akbank olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracağına inandığımız yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz artık maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Böylece bankamızdan emekli maaşını alanlar rahat bir nefes alacak ve emekliliğin keyfini çıkaracak. Buna ek olarak emekli maaşını Akbank’a taşımak isteyenler 450 liraya varan promosyon ödemesinden de yararlanabilecek. Üstelik maaşlarını şubeye gitmeden Mobil Bankacılık, İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve www.akbank.com üzerinden de kolayca taşıyabilecekler."









Kaynak: AA