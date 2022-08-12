Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından harekete geçen bankalar, maaşlarını şubelerinden alacak olan vatandaşlara maaş miktarına göre promosyon verme kararı aldı. Bu tutarlar bu bazı bankalarda 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, emekli vatandaşları uyardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyonun artmasıyla birlikte yüzde 42.35 oranında zam gelmişti. Söz konusu zammın ardından harekete geçen bankalar, maaşlarını şubelerine taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ödedikleri promosyonun miktarında artışa gitti.

Bazı bankalar promosyon tutarını 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Bunun üzerine promosyon tutarını güncellemek isteyen veya emekli maaşlarını başka şubeye taşımak isteyen vatandaşlar harekete geçti. Bu konuda Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşları uyardı.

Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

"MAAŞ ALDIĞI BANKADAN KREDİ ÇEKEN EMEKLİLERİN MAAŞ HESAPLARINA BLOKE KONULMASI HUKUKİ DEĞİLDİR"

Emekli vatandaşların kendilerine en yüksek promosyonu veren bankaya maaşlarını taşıyabileceğini dile getiren Aydın Ağaoğlu," Bunun dışında esas büyük sorun maaş aldığı bankadan kredi çeken emeklilerin maaş hesaplarına bloke konulması hukuki değildir. Buna rağmen hemen hemen tüm bankalar kendisinden kredi kullanmış olan emeklinin maaşını başka yere taşımasına izin vermiyorlar. Bu hukuksuz tutumu takınan bankaların BDDK’ya şikayet etmelerinin yanı sıra tüketici hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebilirler." diye konuştu.

Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

"Bankalar takındıkları hukuksuz tavrı birbirlerini destekleyerek sürdürmektedirler." diyen Ağaoğlu," "Ayrıca emekli maaşına blokaj konulamayacağına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı mevcuttur. Önemli bir husus da borcundan ötürü takibe düşmüş emeklilerin maaşları hukuken haczedilememekle birlikte promosyon, bayram ikramiyesi ve benzeri ek gelirlere el konulabilmektedir." dedi.

Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

"4 BİN LİRA VERDİLER, YAPILANDIRDIM 7 BİN 500 LİRA OLARAK REVİZE EDİLDİ"

Emekli vatandaşın en yüksek promosyon veren bankaya yönelmesi yönünde tavsiye veren Ağaoğlu," Ben görüştüm 20 Temmuzda bana 4 bin lira verdiler ben de yapılandırdım. 20 gün oldu daha 7 bin 500 lira olarak revize edildi." diye konuştu.

Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

"EN YÜKSEK MEBLAĞI VEREN BANKAYA TAŞIMAK ÜZERE BAŞVURSUNLAR"

Ağaoğlu şunları söyledi:

"Emekli araştırsın internet çağındayız. Emekli promosyonunu hangi banka ne kadar veriyor diye. En yüksek meblağı veren bankaya taşımak üzere başvursunlar. Diğer banka ben senin müracaatını almıyorum derse hem BDDK'ya şikayette bulunsunlar.

Bir de sen bizden kredi çektin emekli maaşını taşıyamazsın diyen bankalar var taşımak istediği banka da maaş hesabını kendisine almıyorsa her ikisine birden BDDK’ya şikayet etsinler emekli maaşı teminat gösterilerek kredi verilemez emekli maaşını haczi mümkün değildir."

Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevapBankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap

Tek tek açıkladılar! Bankalar emekli promosyonlarını artırdı: 7 bin 250 TL'yi siz de alabilirsiniz...Tek tek açıkladılar! Bankalar emekli promosyonlarını artırdı: 7 bin 250 TL'yi siz de alabilirsiniz...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!
Mutfak tüpleri cepleri yaktı! Yemek masraflarına tüp de eklendi!
Motor tutkunları, hızlı ve öfkeli! Artan motor fiyatları, motor severlerin cebini yaktı!
Motor tutkunları, hızlı ve öfkeli! Artan motor fiyatları, motor severlerin cebini yaktı!
Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı
Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı
Ev sahipleri, yüksek fiyattan alıcı bulamadı, kiraları düşürdü! Türkiye'nin çoğu ilinde kira fiyatları düştü
Ev sahipleri, yüksek fiyattan alıcı bulamadı, kiraları düşürdü! Türkiye'nin çoğu ilinde kira fiyatları düştü
Motor tutkunları, hızlı ve öfkeli! Artan motor fiyatları, motor severlerin cebini yaktı!
Motor tutkunları, hızlı ve öfkeli! Artan motor fiyatları, motor severlerin cebini yaktı!
Öleceğini hissetmiş sanki! Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not sevenlerini kahretti!
Öleceğini hissetmiş sanki! Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not sevenlerini kahretti!
Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!
Bu kadar da olmaz! A101'in satışa çıkardığı tekne özellikleriyle dikkat çekti! Fotoğrafları bile ortaya çıktı!
Hayat kadınlarının kafalarını çekiçle ezerek vahşice katleden şizoid seri katilin dehşete düşüren suç dosyası!
Hayat kadınlarının kafalarını çekiçle ezerek vahşice katleden şizoid seri katilin dehşete düşüren suç dosyası!
Zaman yolcusundan dünyayı zora sokacak sözler! Tarih vererek olacakları tek tek açıkladı!
Zaman yolcusundan dünyayı zora sokacak sözler! Tarih vererek olacakları tek tek açıkladı!
Vücudu ikiye bölünmüş, ağzı palyaço gibi kesilmişti! Tarihin en korkunç cinayetlerinden biri olan "the Black Dahlia" cinayetini öğrenince mideniz kalkacak!
Vücudu ikiye bölünmüş, ağzı palyaço gibi kesilmişti! Tarihin en korkunç cinayetlerinden biri olan "the Black Dahlia" cinayetini öğrenince mideniz kalkacak!
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tepki çeken olay! Protestocular Türk bayrağını yaktı