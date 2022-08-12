Emekli maaşını başka bankaya taşıyacak olanlar dikkat! Bunu yaparsanız daha fazla promosyon alacaksınız

Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyonun artmasıyla birlikte yüzde 42.35 oranında zam gelmişti. Söz konusu zammın ardından harekete geçen bankalar, maaşlarını şubelerine taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ödedikleri promosyonun miktarında artışa gitti.

Bazı bankalar promosyon tutarını 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Bunun üzerine promosyon tutarını güncellemek isteyen veya emekli maaşlarını başka şubeye taşımak isteyen vatandaşlar harekete geçti. Bu konuda Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşları uyardı.

"MAAŞ ALDIĞI BANKADAN KREDİ ÇEKEN EMEKLİLERİN MAAŞ HESAPLARINA BLOKE KONULMASI HUKUKİ DEĞİLDİR"

Emekli vatandaşların kendilerine en yüksek promosyonu veren bankaya maaşlarını taşıyabileceğini dile getiren Aydın Ağaoğlu," Bunun dışında esas büyük sorun maaş aldığı bankadan kredi çeken emeklilerin maaş hesaplarına bloke konulması hukuki değildir. Buna rağmen hemen hemen tüm bankalar kendisinden kredi kullanmış olan emeklinin maaşını başka yere taşımasına izin vermiyorlar. Bu hukuksuz tutumu takınan bankaların BDDK’ya şikayet etmelerinin yanı sıra tüketici hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebilirler." diye konuştu.

"Bankalar takındıkları hukuksuz tavrı birbirlerini destekleyerek sürdürmektedirler." diyen Ağaoğlu," "Ayrıca emekli maaşına blokaj konulamayacağına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı mevcuttur. Önemli bir husus da borcundan ötürü takibe düşmüş emeklilerin maaşları hukuken haczedilememekle birlikte promosyon, bayram ikramiyesi ve benzeri ek gelirlere el konulabilmektedir." dedi.

"4 BİN LİRA VERDİLER, YAPILANDIRDIM 7 BİN 500 LİRA OLARAK REVİZE EDİLDİ"

Emekli vatandaşın en yüksek promosyon veren bankaya yönelmesi yönünde tavsiye veren Ağaoğlu," Ben görüştüm 20 Temmuzda bana 4 bin lira verdiler ben de yapılandırdım. 20 gün oldu daha 7 bin 500 lira olarak revize edildi." diye konuştu.

"EN YÜKSEK MEBLAĞI VEREN BANKAYA TAŞIMAK ÜZERE BAŞVURSUNLAR"

Ağaoğlu şunları söyledi:

"Emekli araştırsın internet çağındayız. Emekli promosyonunu hangi banka ne kadar veriyor diye. En yüksek meblağı veren bankaya taşımak üzere başvursunlar. Diğer banka ben senin müracaatını almıyorum derse hem BDDK'ya şikayette bulunsunlar.

Bir de sen bizden kredi çektin emekli maaşını taşıyamazsın diyen bankalar var taşımak istediği banka da maaş hesabını kendisine almıyorsa her ikisine birden BDDK’ya şikayet etsinler emekli maaşı teminat gösterilerek kredi verilemez emekli maaşını haczi mümkün değildir."

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