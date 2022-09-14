Emekli maaşını PTT şubelerinden alanlara 80 bin TL kredi verilecek!

PTT, emekli maaşını şubelerinden alan müşterilerine 80 bin TL kredi vereceğini duyurdu.

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Emekli maaşını PTT şubelerinden alanlara 80 bin TL kredi verilecek!

PTT, emekli maaşlarını şubelerinden alan tüm emekli müşterilerine yaklaşık 80 bin TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Buna göre kredi almak isteyen emekliler, PTT şubeleri üzerinden başvuruda bulundukları takdirde, paraları maaş hesaplarına direkt olarak yatırılacak.

ÖDEMELER KREDİ NOTLARINA GÖRE OLACAK

Karar'ın haberine göre verilecek olan bu kredi hizmetinden yararlanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik numaralarıyla başvuruda bulunabilecek. Kredi ödemeleri PTT tarafından emekli müşterilerin kredi notlarına göre yapılacak. Ayrıca kredi talebinde bulunan müşterilerin kefil getirmelerine gerek olmuyor.

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