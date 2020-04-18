Emekli maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Ali Ergüt (86), emekli maaşının 1400 lirasını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde eşi Remziye Ergüt (73) ile birlikte yaşayan Ali Ergüt, koronavirüs nedeniyle evden çıkması kısıtlanınca Zara Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak emekli maaşını çekmek için yardım istedi. Ekipler, Ergüt'ün maaşı çekip evine götürdü. Ergüt maaşının 1400 lirasını ekiplere geri vererek Cumhurbaşkanı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Ekipler tarafından teslim alınan para, kampanya hesabına yatırıldı.

Kaynak: DHA