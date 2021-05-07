Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşının yatıp yatmayacağını merak eden emeklilerin internette en çok arattıkları sorular Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek 2021? Emekli maaşları kaç para oldu? oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ PARA OLDU?

TÜİK'in açıkladığı oranlarla birlikte en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı bin 534 TL’den bin 662 TL’ye, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı ise bin 627 TL’den bin 763 TL’ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları bayramdan önce yatıp yatmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken hali hazırda devam eden 17 günlük sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği göz önünde bulundurulursa bayramdan önce emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmiyor.

Kanuna göre; memurların maaş alacağı gün her ayın 15’ine denk gelmektedir. 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de bu aynıdır.

Mayıs ayının 15’inin hem hafta sonuna hem de Ramazan Bayramı 3. gününe denk gelmesi nedeni ile erken yatabileceği ifade edildi. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yattığı kanun çerçevesinde belirtilmiştir.

EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Memurlar, emekli sandığından emekli olmaktadırlar. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün, doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödenir.

Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak hesaplara yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu değişiklik gösterebilmektedir. 4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih de tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.