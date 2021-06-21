2021 yılının ilk zamları ocak ayında verildi. Temmuz ayına gelmesiyle gözler yeni yapılacak zamlara çevrildi. Vatandaşlar Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak 2021? Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak 2021? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenleri haberimizde derledik...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK 2021? EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2021?

Temmuz zamlarının gelmesiyle zam oranları araştırılmaya başladı. Yılda iki kez uygulanan zamlarla birlikte emekli ve memur maaşlarında artış yaşanıyor. Enflasyon oranlarının belirleyici olduğu zam oranlarında son durum merak ediliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda enflasyon verileri belli oldu. Verilere göre temmuz ayında yüzde 6.39'luk zam verilmesi bekleniyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Ocak ayı zamlarının üzerinden 5 ay geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından memur ve emekli için en kritik enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Bu tablo sonucunda enflasyon haziran ayı rakamları yerinde saymış olsa bile en düşük memur emekli maaşının 3.214 liraya çıması bekleniyor. Öte yandan Ocakta en düşük memur maaşı 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

MART AYI YASASI İLE TABAN MAAŞ 1500 LİRA OLDU

Pandemi sürecinin etkisiyle koronavirüs önlemleri kapsamında en düşük emekli aylığı Mart 2020'de çıkan yasa ile 1.500 liraya yükselmişti. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. Son gelişmelerle birlikte 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

ÖDEMELER 17 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Milyonların heyecanla beklediği zam oranlarında bayram ikramiyesinde de artış yaşanmıştı. Emeklinin yüzünü güldüren gelişme sonrasında 1000 TL olan ikramiyeler 100 TL artışla 1100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 20 Temmuz'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri yine 1100 TL olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

