Emekli Memur-Sen Hızla Teşkilatlanıyor

Emekli Memur-Sen, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı olarak faaliyet yürüten on ikinci sendika olmuştur.

Bilindiği gibi Memur-Sene bağlı sendikalar;

Eğitim-Bir Sen, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Enerji Bir-Sen, Birlik Haber-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Kültür Memur-Sen olmak üzere On Bir sendikaya ilaveten on ikinci sendika olarak Emekli Memur-Sen oldu.

Emekli Memur-Sen İstanbul İl ve İlçe Başkanları belirlendi

Geçtiğimiz ay Emekli Memur-Sen İstanbul İl Yönetim Kuruluna görevlendirilen isimler belli olmuştu. Bu ay da İstanbul’un tüm ilçe başkanları belirlenerek görevlendirme yazıları tebliğ edildi.

Emekli Memur-Sen İstanbul İl Yönetim Kuruluna görevlendirilen isimler belli oldu ve ilk toplantısını İstanbul TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.)misafirhanesinde yaptı.

Emekli Memur-Sen İstanbul İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Arslan ÖZÜDURUK, Yakup HAYIROĞLU, Aydın AĞAOĞLU, Metin ÖREL, Mehmet UÇAR, Meehmet ÖZDİL, Ahmet ARIKAN, Süleyman BAHÇECİ, Yalçın ÖZEK.

Yedek Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor; Ahmet ZEYREK, Saim ARDA, Mehmet URAL, Ercan KUTLU, Mücahit CAN, Hikmet Coşkun, Mehmet KILIÇ, Celalettin MERİÇLİ, İbrahim GÖKBAYRAK.

Emekli Memur-Sen İstanbul İlçe Temsilcileri

Adalar -Erdal ALADAĞ, Arnavutköy –Zülbahar ÖZTAŞ, Ataşehir –Bayram AKMAN, Avcılar –Kemal ULUTAŞ, Bağcılar –Turgut BIYIK, Bahçelievler, Süleyman AYDIN, Bakırköy –Zekeriya MÜFTAHİ, Başakşehir –AHMET AYDIN, Bayrampaşa –Ahmet Selim ARSLAN, BEŞİKTAŞ –Yalçın ÖZEK, Beykoz –Latif YILDIZ, Beylikdüzü –Asuman ŞEN, Beyoğlu –Ahmet ÇAVUŞOĞLU, Büyükçekmece –Mevlüt Ali DEMİRCİ, Çatalca –Handan ÜNAL, Çekmeköy –Ali Rıza DÜZGÜNER, Esenler –Abdullah SAKA, Eyüp –Niyazi ÜRÜT, Esenyurt – Ahmet KAYA, Fatih – Celal KILIÇ, Gaziosmanpaşa –Yalçın AÇIKEL, Güngören –Osman YAVUZARSLAN, Kadıköy –Ahmet Yiğit ARSU, Kağıthane –İbrahim KEYF, Kartal –Sadettin ÜNAL, Küçükçekmece –Sevilay BAYRAM, Maltepe –Dursun KARADENİZ, Pendik –Abdullah YADİGAR, Sancaktepe –Ramazan UĞUR, Sarıyer –Ersin ODABAŞI, Silivri -Ahmet KAHRAMAN, Sultanbeyli –Harun YALÇIN, Sultangazi –Recep BÖLÜKBAŞI, Şile –Musa ALTAŞ, Şişli –Doğan FİLİK, Tuzla –Mustafa TOPRAKÇI, Ümraniye –Halil YILDIRIM, Üsküdar -Nuri USKAN, Zeytinburnu –Yunus GÜMLEK.

Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı İlçe Başkanlarıyla Toplantılar Yaptı

Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Arslan ÖZÜDURUK, İlçe Başkanlarıyla istişare, tanışma ve görev yazılarını tebliğ maksadıyla gruplar halinde bir dizi toplantılar Yaptı. Toplantıların bir kısmına İstanbul Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz da katıldılar.

İstanbul Emekli Memur-Sen İstanbul İl yönetimi olarak Anadolu yakası 1. ve 2. bölge ilçe başkanlarıyla tanışma toplantısı yaptı.

Avrupa Yakası ilçe başkanları toplantısı Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 Nolu şube merkezinde yaptı.