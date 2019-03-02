Emekli öğretmen cinayetinde 2 kardeşe müebbet, 2 sanığa 15'er yıl hapis

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bedensel engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu 4 sanıktan 2 kardeşe ömür boyu, diğer 2 sanığa ise 15'er yıl hapis cezası verildi.

Olay, 13 Ekim 2018'de Gökpınar Mahallesi Acıpayam Karayolu kenarındaki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar, evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği operasyonda, bedensel engelli Çavdar'ın sahibi olduğu dükkanı kiralayıp pidecilik yapan Hayati Yadık (22) ve kardeşi Onur Yadık (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A.'yı (15) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeşin, Hamide Çavdar'dan dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 22 bin lirayı geri istedikleri, alamayınca kadını öldürdükleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Tutuklu sanıklar hakkında Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün görülen karar duruşmasında, sanıklardan Hayati Yadık ile Onur Yadık ömür boyu; iki kardeşe yardım etmekle suçlanan H.İ.Y. ile M.A. ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA