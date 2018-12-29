Emekli öğretmenin evi müze gibi

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde emekli öğretmen Abdullah Kara (68), yıllardır köylerden topladığı eski eserleri evinde sergiliyor. Kara'nın müzeyi andıran evinde 40 ile 800 yıl arasında geçmişe sahip 5 bine yakın eşya bulunuyor.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Abdullah Kara, Akseki'ye bağlı Çukurköy Mahallesi'ne yerleşti. Antika merakı olan Kara, çocukluğunda beri eski eşyaları toplamaya başladı. Görev yaptığı yerlerde de gördüğü farklı eşyaları alan Kara, yıllar içinde aydınlatma araçlarından radyoya, yöresel mutfak eşyalarından müzik çalara, silahlardan tarım aletlerine, giyim eşyalarından kitaba kadar yaklaşık 5 bin eşyanın sahibi oldu. Abdullah Kara, biriktirdiği eski eşyaları evinde topladı.

Amacının unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Abdullah Kara, "Gelecek nesle, çocuklarımıza, torunlarımıza geçmişimizi hatırlatmamız gerekiyor. Bu tarih bilinci oluşturmak herkesin görevidir. Şimdi çocuklarımıza eski eşyalarımızı gösterdiğimiz zaman ne olduğunu bilmiyor. Geçmişini bilmeyen bir nesil, önünü asla göremez. Ben de bu ışıkla yola çıkarak böyle bir müze oluşturdum ve vatandaşların hizmetine sundum" dedi.

'MÜZE YAPMA FİKRİNİ TELEVİZYONDAN GÖRDÜM'

Doğduğu mahallede 1979 yılında ev yaptırdığını belirten Kara, "Yazları sürekli köyüme geldim. 1996 yılında emekli oldum. Çocukluk yıllarımdan bu yana ilgimi çeken eşyaları biriktiriyordum. 1970'li yıllardan sonra da özellikle eski eşyaları toplamaya başladım. Başlarda bu eşyaları evimdeki vitrinde sergiledim. Zaman içinde sayıları artınca evin alt katında sergilemeye başladım. Bir gün televizyon izlerken topladıkları eski ve antika eşyalardan müze yapanları gördüm. Bunun üzerine evimin zemin katını kendi gayretlerimle düzenlemeye başladım. Elimdeki objeler çoğalınca burayı "Müze ve kültür evi" yapmaya karar verdim. Evimde 40 ile 800 yıl arasında değişen, 5 bine yakın eşya bulunuyor" diye konuştu.

Kendi mahallesinin yanı sıra çevre yerlerden de kültüre dair ne varsa topladığına dikkati çeken Kara, "Eşyaları toplarken köylüler de bana yardımcı oldu. Evlerinde büyüklerinden kalan eşyaları vererek sergilememi istedi" dedi.

ZİYARETE AÇIK

Kara, evini ziyaret edenlerin tarım aletlerinden mutfak eşyalarına, tüfeklerden müzik aletlerine kadar birçok eşya arasında tarihte yolculuk yaptığını, kendisinin de eşyalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerden ücret talep etmediğini de vurgulayan Kara, "Yöremizi, kültürümüzü tanıtmak bana yetiyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Yaşadığım müddetçe müzemi daha da zenginleştireceğim" şeklinde konuştu.

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DHA