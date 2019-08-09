Emekli öğretmenin organları, 3 kişiye can aşısı oldu

ANTALYA'da bilinç bulanıklığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki emekli kadın öğretmenin vasiyeti yerine getirildi. Ailesi tarafından bağışlanan karaciğer ve 2 böbreği, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Antalya'da 30 Temmuz günü bilinç bulanıklığı yaşayan adı açıklanmayan emekli öğretmen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 10 gündür tedavi gören kadının, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla emekli öğretmenin karaciğeri ile 2 böbreği alındı.

'İNSANLIK DERSİ'

Karaciğer, siroz hastası Birol Aksoy'a(45), böbrekleri ise Aysel Şimşir (34) ve Şeyma Öztürk'e (27) nakledildi. Nakil olan hastalar, organlarını bağışlayarak kendilerine ikinci hayatı hediye eden emekli öğretmene duacı olduklarını söyledi. Şeyma Öztürk, "Öğretmenimiz yaşamını kaybederken insanlığa ders verdi. Onun tüm insanlığa örnek olmasını diliyoruz. Bizler de organlarımızı bağışlayıp, organ bağış gönüllüsü olduk" dedi.

'DİLEĞİ YERİNE GELDİ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ise koordinasyon birimi çalışanlarının en büyük isteklerinin hayatlarını sağlıklı sürdürebilmek için her an bağış haberi bekleyen, neticesinde aldıkları haber sonrasında gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuşan hastaların mutluluğunu görmek olduğunu ifade etti. Bilal, "Bağışlanan organlar ile başka hayatlar kurtuluyor. Merhumemize Allah'tan rahmet, son dileğini yerine getiren bu konuda yüce gönüllülük göstererek üç insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olan kederli ailesine başsağlığı diler, şükranlarımızı sunarım" dedi.

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DHA