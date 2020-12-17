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  3. Emekli olmayı düşünüyordu! 5. kattan düşerek can verdi

Emekli olmayı düşünüyordu! 5. kattan düşerek can verdi

Samsun’un İlkadım ilçesinde Samsun İl Müftülüğü’nde memur olarak çalışan 54 yaşındaki Metin Ömür isimli bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evinin bulunduğu apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Durumu gören komşuları ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri cesedi ambulansla morga kaldırdı.

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17 Aralık 2020 Perşembe 12:10
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