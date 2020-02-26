Emekli Orgeneral Köksal son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Vefat eden eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Köksal için 1. Ordu Komutanlığı'nda askeri cenaze töreni düzenlendi.

Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, tören alanında Köksal'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ ile emekli general ve amirallerin de katıldığı tören, Köksal'ın naaşının tören alanına getirilmesiyle başladı.

Naaşın askerlerin omuzlarında katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, Köksal'ın özgeçmişi okundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın konuşmasının ardından naaşın önünden "saygı geçişi" yapıldı.

Büyük Selimiye Camisi'ne uğurlanan Köksal'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na nakledildi.

Törende Köksal'ın oğlu Namık Kemal, torunları ve kardeşi Nejat Köksal taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA