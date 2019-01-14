Emekli pilot, beylik tabancasıyla intihar etti

Antalya'da eşini kaybettikten sonra bunalıma giren emekli astsubay pilot Ahmet Ece (89), başına dayadığı beylik tabancasıyla intihar etti. Ece'nin olayı gerçekleştirdiği silahı yakınlarının intihar etme ihtimaline karşı sakladığı ancak yaşlı adamın bulduğu öğrenildi.

Olay, sabah 10.00'da Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Ahmet Ece, bunalıma girdi. Beylik tabancası bulunan ve intihar etme ihtimaline karşı yakınlarının silahını sakladığı belirtilen Ece, tabancayı bulup evin mutfağında başına ateş ederek intihar etti. Yakınları tarafından evinde ölü bulunan Ece'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na bırakıldı.

Ece'nin intihar etmeden önce, yakınlarına yazdığı bir not olduğu da belirtildi.

Kaynak: İHA