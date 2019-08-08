Emekli polis fındık yüklerken kamyonetin altında kaldı

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık topladıktan sonra kamyonetle fındık çeken emekli polis memuru yan yatan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Piraziz ilçesi Boştepe köyündeki bahçesine ailesiyle birlikte fındık toplamaya gelen Yüksel Yılmaz (55) fındık toplama işleminin ardından kamyonetlerinin kasasına yükledikleri fındıkla birlikte evlerine doğru yola çıktı. Yolun yokuş olan kısmında arabanın stop ederek geri geri kaymasıyla paniğe kapılan Yılmaz kendisini yola atarak kurtulmak istedi ancak kayan kamyonet emekli polis memurunun üzerine yan yattı. Olayı gören fındık toplayıcılarının kamyoneti kaldırarak altından çıkardıkları Yılmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Yüksel Yılmaz'ın iki yeğeninin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA