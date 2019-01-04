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  3. Emekli polis memuru kalp krizine yenik düştü

Emekli polis memuru kalp krizine yenik düştü

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünden emekli olan polis memuru Mürsel Özlen, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru kalp krizine yenik düştü

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünden emekli olan polis memuru Mürsel Özlen, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünden emekli olan polis memuru Mürsel Özlen, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan polis memuru Mürsel Özlen, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Özlen'in ölüm haberi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde yıllarca beraber görev yaptığı meslektaşlarını yasa boğdu.

Özlen'in naaşı, Denizli'nin Tavas ilçesi Balkıca Mahallesi'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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