Emekli polis memurunun fotoğraf sergisi

MERSİN'de emekli polis memuru Halil Öz, Yörükleri konu aldığı "Doğanın Özgür İnsanları" temalı fotoğraf sergisi açtı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan ve 26 eserin yer aldığı sergiye ilgi yoğun oldu. 6'ncı kişisel fotoğraf sergisini açan Öz, "Doğanın Özgür İnsanları" adını verdiği sergi ile konar-göçer Yörüklerin hayatını anlatmaya çalıştığını söyledi. Yörüklerin Türkiye'nin sigortası olduğunu dile getiren Öz, "6 yıldır konar- göçer Yörükleri ziyaret ediyorum. Bunlar dağlarda tamamen üretim yapan insanlar. Bu benim altıncı sergim. Konar göçer Yörüklerin hayatlarını gözler önüne sermeye çalışıyorum. Ben Yörüklerin Türkiye'nin sigortası olduğunu düşünüyorum. Dağlarda tamamen üretim yapan insanlar. Geçtiğimiz günlerde ilimizde bir ormanlık alan kesildi. Eğer bu Yörüklerimiz olsaydı ağaçlar kesinlikle kesilmezdi. Ormanda bir ateş tütse ilk haber veren bu Yörük kardeşlerimizdir. Bu şekilde kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA