Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Dün akşam Hatay’ın Kumlu ilçesinde Afrin Çayı'na giden emekli polis Osman Bahçıvan (55), çayın kıyısında dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin merakı üzerine haber verilen Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah suda emekli polisin cansız bedenini buldu.

İddiaya göre balık tutmak için Afrin Çayı kıyısına giden emekli polis Osman Bahçıvan, dengesini kaybederek, suya düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Bahçıvan'ın eve dönmemesi üzerine aile, Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.



Bölgeye sevk edilen dalgıç timler, bu sabah, suda Osman Bahçıvan’ın cansız bedenini buldu. Bahçıvan'ın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.