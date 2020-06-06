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  3. Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Hatay’ın Kumlu ilçesinde emekli polis Osman Bahçıvan, balık tutmak için Afrin Çayı kıyısında dengesini kaybederek suya düşüp boğuldu.

Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Dün akşam Hatay’ın Kumlu ilçesinde Afrin Çayı'na giden emekli polis Osman Bahçıvan (55), çayın kıyısında dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin merakı üzerine haber verilen Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah suda emekli polisin cansız bedenini buldu.

İddiaya göre balık tutmak için Afrin Çayı kıyısına giden emekli polis Osman Bahçıvan, dengesini kaybederek, suya düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Bahçıvan'ın eve dönmemesi üzerine aile, Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Bölgeye sevk edilen dalgıç timler, bu sabah, suda Osman Bahçıvan’ın cansız bedenini buldu. Bahçıvan'ın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Emekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğulduEmekli polis'ten acı haber! Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Okan Gül
Video Editörü


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