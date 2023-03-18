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Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Yaklaşık 2 milyon ikiy yüz elli bin kişinin yeni çıkan EYT kanunu ile emekli olmasıyla, bankalar harekete geçerek maaş promosyonları için bir biriyle yarış etmeye başladı. Emekli maaşlarına hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor. banka , banka yeni fiyat listesi. Detaylar haberimizde.
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Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
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