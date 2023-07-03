Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bildiğiniz tüm rakamları unutun: Taban miktar bu olacak

Emekliler, dul ve yetimler için devam eden promosyon kampanyalarıyla ilgili güncel bilgiler ortaya çıktı. Hem mevcut emekliler hem de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen aylığı bağlanan kişiler, tercih ettikleri bankadan promosyon avantajı elde edebiliyor. Promosyon ödemeleri banka ve maaş miktarına göre değişiklik göstermektedir. Şu anki kampanyalar dahilinde, 10.000 TL'ye kadar promosyon alma fırsatı sunulmaktadır.



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Temmuz ayında yapılacak zam, promosyonlar üzerinde de etkisini gösterecektir. Bankalar, aylıkların 3.500 TL'nin altında, 3.500-7.500 TL arasında, 7.500-10.000 TL arasında ve 10.000 TL'nin üzerinde olması durumunda farklı tutarlarda promosyonlar sunmaktadır. Temmuz zammıyla birlikte birçok kişi, maaş dilimini aşarak bir üst maaş diliminde belirlenen promosyon tutarından yararlanma şansına sahip olacaktır. Bu da daha yüksek bir promosyon alabilme imkanını ortaya çıkaracaktır. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10.000 TL'ye yükseltileceği beklentiler arasında yer almaktadır. Bu durumda, tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecektir.

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Örneğin, maaşı 7.500-10.000 TL arasında olan bir kişi, tercih ettiği bankaya göre 4.500 ile 7.650 TL arasında promosyon alabilmektedir. Ayrıca, maaşı 10.000 TL'yi aşan kişiler için mevcut kampanyalar çerçevesinde 5.000 ile 8.500 TL arasında ödemeler bulunmaktadır. Ek avantajlarla birlikte promosyonlar 10.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Yeni emeklilerin yanı sıra, bir üst maaş dilimine geçerek promosyonlarını artırma imkanına sahip olan mevcut emekliler de bu durumu değerlendirebilir. Bu durumda, cayma hakkı kullanılarak banka değişikliği yapılabilir. Promosyon almak için 3 yıl taahhüt veren emekliler istedikleri zaman ve istedikleri sayıda cayma hakkını kullanabilirler. Yani, 3 yıl beklemek zorunluluğu bulunmamaktadır. Promosyon alan ancak daha sonra daha yüksek promosyon alma imkanı olan kişiler, istedikleri takdirde bankalarını değiştirebilirler. Bu durumda, alınan promosyonun kalan süreye ait tutarı iade etmek gerekmektedir. Emekliler, bankasını değiştirmeden daha yüksek promosyon imkanından da yararlanabilirler. Bunun için bankalarıyla iletişime geçmeleri yeterlidir.

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Promosyon almayanlar, eğer bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı varsa, başvuru için önümüzdeki ayı bekleyebilirler. Halen taahhüdü süren kişiler ise aldıkları promosyon tutarının Temmuz'da maaşlarındaki değişimle yararlanabilecekleri tutardan düşük olması durumunda, öncelikle bankalarıyla iletişime geçerek promosyon farkını talep edebilirler. Eğer banka talebi kabul etmezse, maaşı başka bir bankaya taşıma seçeneği de bulunmaktadır.

BANKALARIN MEVCUT PROMOSYON TUTARLARI VE SUNDUĞU EK FIRSATLAR

Bankaların, farklı maaş dilimleri için belirlediği mevcut promosyon tutarları ve sunduğu ek fırsatlar şu şekildedir:

ALBARAKATÜRK: Maaşa göre 4.500 TL, 5.500 TL, 6.000 TL, 6.500 TL. 2 fatura talimatına 500 TL ek. Ayrıca, her getirilen emekli yakını için 500 TL (toplamda 3.000 TL).

AKBANK: Maaşa göre 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL. Ayrıca, kredi kartı alıp 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 TL harcama yapmaya söz verenlere 3.000 TL chip para.

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL. Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

ING: Maaşa göre 5.100 TL, 5.950 TL, 7.650 TL, 8.500 TL. Ayrıca, 1 fatura talimatına 500 TL (toplamda en fazla 1.500 TL).

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL. Kredi kartıyla yapılan harcamalarda yıllık 1.200 TL indirim.

TEB: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500 TL, 5.000 TL, 6.500 TL, 7.500 TL. Her getirilen emekli yakını için 250 TL.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL. Bunun yanı sıra, 2 fatura ödeme talimatına 250 TL ve kredi kartıyla yapılan 500 TL'lik harcamalara 750 TL ek avantaj sunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL.

Bu bilgiler doğrultusunda, emekliler Temmuz ayındaki zamla birlikte daha yüksek promosyon imkanından yararlanabileceklerdir ve ödeme tutarları artacaktır. Ayrıca, mevcut emekliler de bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarını alarak ödeme miktarını artırabileceklerdir.