Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek 2021? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı

Emekli sandığı kapsamında bulunan vatandaşlara 2021 yılı ocak ayında yapılması planlanan zam farkları için tarih belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.

EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre Emekli Sandığı kapsamında bulunan vatandaşlara 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarına yapılacak zam farklı bugün hesaplara yatırılacak.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara;

3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

Bakan Selçuk, “2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek” dedi. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021 yılına ilişkin ocak ayı döneminde geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 zam öngörülmüştü.

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.