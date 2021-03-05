Emekli subay para için tartıştığı eşini başına silah sıkarak öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen olayda eşi ile konuşmaya başlayan emekli subay E.K ile Nebahat K. arasında tartışma çıktı.

Kumar borcu olan emekli subay eşinden para istedi. Eşi istediği miktarı vermeyeceğini söyleyince gözü dönen E.K. silahı ile Nebahat K.'ye ateş etti.

PARA VERMEYİNCE EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Olayın ardından silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri, kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadını tüm müdahalelere rağmen hayatta tutmayı başaramadı. Başından vurulan kadın hayata gözlerini yumdu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat K.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KEZ EVLENDİLER

Emekli subay olan E. K. ile ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat K.'nın ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini silahla başından vurup ölümüne sebep olan E.K.'yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı.