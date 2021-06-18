Emekli Tuğamiral Aydın Eken'den kahreden haber! Evinde ölü bulundu

Emekli Tuğamiral Aydın Eken evinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz yıl YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edilen Tuğamiral Aydın Eken, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda görevliydi. Gerçekleştirilen inceleme sonucunda Eken'in intihar ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de meydana gelen olayda, Emekli Tuğamiral Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’taki evinde ölü olarak bulundu. Yapılan açıklama ile Eken'in başına dayadığı tabancası ile hayatına son verdiği öğrenildi. Aydın Eken’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Öte yandan Eken’in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

"ÜZÜNTÜM ÇOK BÜYÜK"

Eken'in ölüm haberi sonrası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Değerli meslektaşım, Bahriye’nin mümtaz mühendislerinden (E) Amiral Aydın EKEN’nin vefatını çok büyük teessür ile öğrendim. Üzüntüm çok büyük, donanmaya ve gemi inşa sanayimize emsalsiz katkıları olan Amiralimizin hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Sevenlerine ve ailesine taziyelerimi iletiyorum. Ruhu şad, rotası cennet olsun."