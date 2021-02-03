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  3. Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy: Çalıntı sorularla kurmay oldum, rütbemi Fetullah Gülen taktı, elini öptüm!

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy: Çalıntı sorularla kurmay oldum, rütbemi Fetullah Gülen taktı, elini öptüm!

Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Atasoy'un itirafı ortaya çıktı. Rütbesini Gülen'in taktığını belirten Atasoy, FEM dershanesinde gerçekleşen bu eylemin ardından FETÖ elebaşının elini öptüğünü söyledi.

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy: Çalıntı sorularla kurmay oldum, rütbemi Fetullah Gülen taktı, elini öptüm!

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu. Atasoy ifadesinde, 1996'da teğmen olduğunu, rütbesini İstanbul Altunizade'de bulunan FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını ve Gülen'in elini öptüğünü söyledi.

ÇALINTI SORULARLA KURMAY OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte dair bildiklerini savcıya anlattı. Örgüt içinde "Servet" kod adını kullandığını kaydeden Atasoy, 1988'de lisede okuduğu dönemde örgüte dahil olduğunu ve 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını söyledi. 2003'de girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu anlatan Atasoy, operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem büfe, ankesör ve telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğünü ifade etti.

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy: Çalıntı sorularla kurmay oldum, rütbemi Fetullah Gülen taktı, elini öptüm!

"DARBEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR FAALİTTE BULUNMADIM"

Atasoy, 1996'da teğmen olduğunu, rütbesini İstanbul Altunizade'de bulunan FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını ve Gülen'in elini öptüğünü kaydetti. Darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu dile getiren Atasoy, darbeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu.

Öte yandan Atasoy, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde bulunduğu süre zarfında bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok kişiyi teşhis etti.

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy: Çalıntı sorularla kurmay oldum, rütbemi Fetullah Gülen taktı, elini öptüm!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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