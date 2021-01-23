Emekli Türk general Erdoğan Karakuş: Yunanistan hazırlık yapıyor!

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulunan, emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, SİHA'ların savaş uçaklarına karşı kullanılamayacağını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Keşke bu kadar basit olsa. Ben de istemez miyim? İki tane füze tak ve kullan ama öyle olmuyor. Öncelikle seni düşürmeye gelen bir uçak gibi manevra yapman lazım. 150 kilometre ile giden bir SİHA, 1500 kilometre hızla gelen bir savaş uçağı karşısında nasıl manevra yapacakmış?" dedi.

SİHA'lara yeni radar ve füze yüklenmesi halinde ağırlığı artacağı için uzun süre havada kalamayacağını belirten Karakuş, "Her şeyi yüklerseniz bu sefer uzun sürede havada kalamaz, havada kalış süresi 2-3 saate düşer. Bu da asıl işi olan keşif ve gözlem yapmasını engeller. SİHA'yı ağırlaştırırsan daha da işe yaramaz hale sokarsın" diye konuştu.

"YUNANİSTAN 45 TANE T6 UÇAĞI HAZIRLIYOR"

Karakuş, ayrıca "Yunanistan, SİHA’ları İHA’ları vurmak için 20 tane T6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T6 uçağı var. Bizim SİHA’ları vurmak için hazırlıyorlar bir yerde. T6 uçakları, SİHA ve İHA’lardan üç kat fazla hıza sahip. Radar tespit edecek T6 gelip vuracak" iddiasında da bulundu.

S-400'lerin ikinci paketinin alınmasının Yunanistan'a karşı hava üstünlüğünü korumak amacıyla olduğunu öne süren Karakuş, buna karşın Türkiye’nin uçak eksiği olduğu iddialarına katılmadığını belirtti ve şu iddiada bulundu:

Türkiye, şimdilik F-35 uçaklarını halledebilir miyim diye Biden'ın gelişini bekledi. Olmazsa AB ülkelerinden Tayfpoon uçaklarını alıp takviye edecek.

DENİZ HAKİMİYETİ SAĞLANMASINDA ETKİLİ OLABİLİR

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz bir diğer isim ise Emekli Hava Pilot Kurmay Albay Osman Başıbüyük oldu.

Başıbüyük, "Hava hakimiyetini korumada kullanabilir miyiz?" diye tartışması süren SİHA'ların başka bir alanda o da deniz hakimiyetinin sağlanmasında işe yarayabileceğini şu sözlerle iddia etti:

"Diğer yandan SİHA'lara yüklenecek Som gibi havadan yere taarruzlarda kullanılacak ve Atmaca gibi gemilere karşı kullanılacak uzun menzilli füzeler çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür füzeleri 24 saat havada hazır bekletme kabiliyeti inanılmaz avantajlar sağlar. Özellikle gerginlik döneminde deniz üzerinde her an taarruza hazır bekleyen SİHA'lar çatışma başlar başlamaz deniz hakimiyetinin lehimize dönmesine büyük katkıda bulunacaktır."

HAVA DENGESİ KORUNAMAZ

Bu arada savunma ve havacılık uzmanı Hakan Kılıç, SİHA’larla Yunanistan'a karşı hava dengesinin korunup korunmayacağını tartışmanın bile komik olduğunu söyleyerek konuyla alakalı olarak şöyle demişti:

"Evet, Akıncı'ya milli AESA radar ve milli hava-hava füzeleri entegre edilmesi çok konuşuldu ama bu başarılabilse bile elimizde ABD'nin yeni geliştirdiği Kratos XQ-58 Valkyrie veya Boeing Loyal Wingman gibi steallth, turbofan motorlu avcı uçağı tasarımına sahip bir SİHA olmadan böyle bir ihtimal yok."Akıncı/Aksungur SİHA'ların hava-hava görevleri yapamaz demediğini ancak bunun kısıtlı olacağını söyleyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etmişti:"Yani daha çok kendilerini koruma, SİHA'lara karşı veya insanlı uçaklarla birlikte hedef çoğaltmak, kalabalık etmek veya düşmanı taciz etmek açısından hava-hava görevi icra edeceklerdir. Yoksa medyada yazıldığı gibi F-16 yerine 30 tane SİHA'ya milli hava-hava füzelerimiz ki çok önemli ve takdire şayan bir başarıdır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerini takıp Yunanlıların üzerine salacak değiliz. Bunu yapsak bile sanırım 3-5 F-16 tamamını kısa sürede etkisiz hale getirecektir. Aynı şey bizim içinde geçerli. ABD Rapier'lerinin F-16'larımız karşısından nasıl bir şansı olabilir?"