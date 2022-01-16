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  3. Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

2022 yılında emeklilere verilecek zam miktarı belli olmuştu. Vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyorlardı. 2022 yılı zamlı maaşlarının bu hafta başından itibaren hesaplara yatırılacağı ifade edildi.

Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

Birkaç hafta önce 2022 senesi emekli maaşı rakamları açıklanmıştı. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olduğu Cumhurbaşkanı tarafından belirtilmişti. Bu haber üzerine emekliler ilk zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyorlardı.

Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

ÖDEMELER HAFTA BAŞINDA

Zamlı ve ek ödemeli emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Hafta başından itibaren emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. Emekli aylığındaki en düşük rakam 2 bin 500 lira olacak. 

Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

EK ÖDEME RAKAMLARI NE KADAR?

Hali hazırda 4016 lira alan emeklilerin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödemeyle birlikte toplam aylığı 5470 lira olacak. Emekli aylıkları 4321 lira olanlar 172 lira, 4748 lira olanlar 189 lira, 5583 lira olanlar 223 lira, 6155 lira olanlar 246 lira ek ödeme alacaklar.

EK ÖDEME ORANI YÜZDE 4

Tüm emeklilerin hesaplarına her ay emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında yatırılıyor. Yılda 2 defa Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere aylıklara zamlandıkça ek ödeme tutarları da yükseliyor. 2006 yılı öncesinde bu ek ödemeler yerine vergi iadeleri bulunmaktaydı. Şu anda bu vergi iadeleri yerine çıplak maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme yapılıyor.

Emekli vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını ne zaman alıyor? Tarihler belli oldu

OCAK'TA DİLEKÇE VERENLERE MÜJDELİ HABER

17-26 Ocak tarihlerinde SSK emekli maaşları, 15 Ocak tarihinde memur emekli maaşları, 25-28 Ocak tarihlerinde ise Bağ-Kur emekli maaşları yatırılacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini verenler de yapılan zamlardan faydalanacak

Oğuz Büber
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