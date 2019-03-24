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  3. Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Fethiye'de yaşamını yitiren emekli Yarbay Şefki Koç için Karaçulha Mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.T

Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Emekli Yarbay Şefki Koç için Fethiye'de askeri tören düzenlendi.

Fethiye'de yaşamını yitiren emekli Yarbay Şefki Koç için Karaçulha Mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.Törene, Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Behçet Saatcı, CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, askeri erkan katıldı.

Düzenlenen askeri törenin ardından Koç'un cenazesi Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Kaynak: İHA

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