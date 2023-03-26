Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!

Emekli vatandaşlara o tarihte karşılıksız ödeme gerçekleştirilecek. Ne kadar ödeme yapılacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!

Bir çok emekli vatandaşımızın hesaplarına 2.000 TL ödeme karşılıksız yatırılacaktır. Ödemelerin ne zaman yatırıldığı duyuruldu. Bayram ikramiyeleri emekli vatandaşların hesaplarına ne zaman yatırılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

EMEKLİ VATANDAŞLARA GERİ ÖDEMESİZ 2.000 TL!

Milyonlarca emekli için açıklama geldi. Bayram ikramiyeleri miktarları belli oldu. Emeklilere bayramda 2.000 TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bayram öncesinde 2.000 TL hesaplara yatırılacaktır.Emekli İkramiye

Kurban Bayramı'nda 2.000 TL bayram ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL , Kurban Bayramı'nda 2.000 TL olarak ödemelerin yatırılacağını duyurdu. Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanımız kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2.000 TL olması haberini kamuoyu ile paylaşın açıklaması duyuruldu. Ramazan bayramı ile 2.000 TL , kurban bayramı için 2.000 TL ikramiye verilecek.” açıklamasında bulundu.

İkramiyeler geçtiğimiz bayramda bir hafta öncesinde hesaplara yatırılmıştı. 2023 yılında ise bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara geçirilmesi beklenmektedir. 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı başlangıcıdır. Emekliler için ikramiyelerin 17 Nisan 2023 tarihine kadar ödenmesi beklenmektedir.

2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu yaz düğün yapacaklar hemen Halkbank'a koşsun! Tüm masraflara ilaç gibi gelecek kredi hazır: Tek şartla 70 bin TL'yi anında verecek!
Bu yaz düğün yapacaklar hemen Halkbank'a koşsun! Tüm masraflara ilaç gibi gelecek kredi hazır: Tek şartla 70 bin TL'yi anında verecek!
Sabah saatlerinde müjdelendi! Sıfır faizli dev kredi paketi geliyor: 2 şartı var! Binlerce değil milyonlarca lira verilecek!
Sabah saatlerinde müjdelendi! Sıfır faizli dev kredi paketi geliyor: 2 şartı var! Binlerce değil milyonlarca lira verilecek!
Gram altın ortalığı darmaduman etti! Uzmanı tarih verdi: 1.550 TL'lik sıçramaya hazır olun!
Gram altın ortalığı darmaduman etti! Uzmanı tarih verdi: 1.550 TL'lik sıçramaya hazır olun!
Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...
Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...
Son Haberler
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Futbolu bırakan Mesut Özil parayı kırmış! Serveti açıklandı: Duyanlar kulaklarına inanamadı!
Futbolu bırakan Mesut Özil parayı kırmış! Serveti açıklandı: Duyanlar kulaklarına inanamadı!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün papyonu gündem oldu! Neden sürekli taktığını açıkladı: Meğer hikayesi bambaşkaymış!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün papyonu gündem oldu! Neden sürekli taktığını açıkladı: Meğer hikayesi bambaşkaymış!
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!
40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!
40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Çok Okunanlar
Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!
Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!