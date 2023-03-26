Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!

Bir çok emekli vatandaşımızın hesaplarına 2.000 TL ödeme karşılıksız yatırılacaktır. Ödemelerin ne zaman yatırıldığı duyuruldu. Bayram ikramiyeleri emekli vatandaşların hesaplarına ne zaman yatırılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

EMEKLİ VATANDAŞLARA GERİ ÖDEMESİZ 2.000 TL!

Milyonlarca emekli için açıklama geldi. Bayram ikramiyeleri miktarları belli oldu. Emeklilere bayramda 2.000 TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bayram öncesinde 2.000 TL hesaplara yatırılacaktır.

Kurban Bayramı'nda 2.000 TL bayram ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL , Kurban Bayramı'nda 2.000 TL olarak ödemelerin yatırılacağını duyurdu. Mustafa Elitaş, “Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanımız kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2.000 TL olması haberini kamuoyu ile paylaşın açıklaması duyuruldu. Ramazan bayramı ile 2.000 TL , kurban bayramı için 2.000 TL ikramiye verilecek.” açıklamasında bulundu.

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İkramiyeler geçtiğimiz bayramda bir hafta öncesinde hesaplara yatırılmıştı. 2023 yılında ise bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara geçirilmesi beklenmektedir. 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı başlangıcıdır. Emekliler için ikramiyelerin 17 Nisan 2023 tarihine kadar ödenmesi beklenmektedir.