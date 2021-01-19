Emekliler, memur emeklileri zamlı maaşı ne zaman alacak? | Maaşı 1500 olan emekli zam alacak mı?

Yeni yılın ilk ayını yavaş yavaş geride bırakırken vatandaşlar, maaşlara yapılan zam ücretlerinin kendilerine ne zaman yansıyacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltildiği iddialarının ardından arama motorlarında en sık araştırma yapılan konulardan bir tanesi de bu oldu. Peki Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak? | Maaşı 1500 olan emekli zam alacak mı? İşte detaylar...

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 18'inden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

9 olanlar her ayın 17'sinde,

olanlar her ayın 7 olanlara her ayın 18'inde,

olanlara her ayın 5 olanlara her ayın 19'unda,

olanlara her ayın 3 olanlara her ayın 20'sinde,

olanlara her ayın 1 olanlara her ayın 21'inde,

olanlara her ayın 8 olanlara her ayın 22'sinde,

olanlara her ayın 6 olanlara her ayın 23'ünde,

olanlara her ayın 4 olanlara her ayın 24'ünde,

olanlara her ayın 2 olanları her ayın 25'inde,

olanları her ayın 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞKUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

Emekli bayram ikramiyeleri 2021 | Emekli ramazan, kurban ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak 2021?

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

olanlar her ayın Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

olanlar her ayın Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

olanlar her ayın Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

MAAŞI 1500 OLAN EMEKLİ ZAM ALACAK MI?

En düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltilmesi bütün emekliliklerin aylık ve gelirlerinin 1500 TL’ye yükseltilmesi anlamına gelmiyor. Diğer bir ifadeyle 1500 TL asgari emekli aylığı sınır değil. Örneğin temmuz ayında bütün emekliler 1500 TL emekli aylık ve geliri üzerine zam almayacaklar. Emekli aylıkları 1500 TL’ye yükseltilmedi. 25 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı yasa ile emeklilere yapılacak ödemenin 1500 TL’den az olamayacağı hükmü getirildi. Eğer hesaplanan aylıklar 1500 TL’den az ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

Somutlarsak, aylıklar değişmedi. Aylıklar aynı düzeyde. Ancak emekli aylıkları Hazine tarafından 1500 TL’ye tamamlanacak. Bunun pratik anlamı ne? Örneğin emekli aylığı 1200 TL olan bir emekli, aradaki 300 TL’lik farkı Hazine’nin karşılaması nedeniyle artık 1500 TL alacak. Ancak aylığı 1500 TL olmadığı için emekli aylık zammını 1500 TL üzerinden değil 1200 TL üzerinden alacak. Temmuz 2020’de emekli aylıklarına gelecek zam 1500 TL üzerinden değil, 1200 TL üzerinden olacak. Esas aylık 1500 TL’ye gelinceye kadar 1500 TL’nin üzerinden zam alamayacaklar. Emeklilerin önemli bir bölümü uzun süre zam almayacaklar ve 1500 TL almaya devam edecekler, yerinde sayacaklar.

EMEKLİ 2021 OCAK ZAMMI

Memurların maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı da yüzde 8,36 oldu.Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

Memur maaşlarında yapılacak zam kıdem tazminatının tavan ücretini de belirleyecek. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

En düşük emekli maaşı 1.880 TL ve en yüksek emekli maaşı 2 bin 560 TL olarak hesaplandı.

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre Kasım ayı enflasyonu da belirlenmiş oldu. Kasım 2020 TÜİK TEFE TÜFE rakamları sonrasında son 6 aylık enflasyon rakamının 5 tanesi belirlenmiş oldu. Son açıklanan verilerle beraber kesin enflasyon farkı zammı hesaplaması için kullanılacak olan son bir rakam olarak Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu tarihe kadar açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0,58 oranında, Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında, Eylül ayında yüzde 0,97 oranında ve Ekim ayında ise yüzde 2.13 oranında artış gösterdi. Kasım ayında ise aylık TÜFE oranı yüzde 2.30 oranında artış gösterdi. TÜİK Aralık ayı enflasyonu ise 1.25 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ? | SGK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2021